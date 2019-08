Denkmäler : Stiftung Denkmalschutz unterstützt Dorfkirche Altenkirchen

Die Dorfkirche von Altenkirchen auf der Insel Rügen erhält von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 21 000 Euro Hilfe für die Restaurierung. Geplant sind die Neueindeckung von Teilen der Kirche, Instandsetzungen am Dachstuhl, Sanierungsarbeiten am Außenmauerwerk und der Einbau einer Lüftung, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Um 1800 empfing Pfarrer Ludwig Gotthard Kosegarten in der Kirche und im Pfarrhaus als Gäste die Maler Caspar David Friedrich und Otto Runge sowie den Dichter und Publizisten Ernst Moritz Arndt. Pfarrer Kosegarten selbst wurde durch seine Uferpredigten auf Rügen berühmt. Er unterhielt Briefkontakt mit Goethe, Schiller und Herder. 1808 übernahm er in Greifswald eine Professur für Geschichte und 1817 einen Lehrstuhl für Theologie. Kosegarten starb 1818, er ist in Altenkirchen begraben.

von dpa

01. August 2019, 09:01 Uhr

Die Dorfkirche in Altenkirchen ist laut Stiftung die zweitälteste auf Rügen nach der Marienkirche in Bergen. Sie ist eines von mehr als 480 Projekten, die von der privaten Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe von Spenden und Lotterie-Mitteln in Mecklenburg-Vorpommern gefördert werden.