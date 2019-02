Kommunen : Stichwahl bei Bürgermeisterwahl in Sanitz nötig

Bei der ersten hauptamtlichen Bürgermeisterwahl 2019 in Mecklenburg-Vorpommern in Sanitz (Landkreis Rostock) wird eine Stichwahl nötig. Wie die Wahlleitung am Sonntag bekanntgab, siegte im ersten Wahlgang unter fünf Bewerbern der CDU-Kandidat Enrico Bendlin mit 48,8 Prozent der Stimmen vor Einzelbewerber Andreas Raatz mit 23,1 Prozent. Damit werde es am 17. Februar eine Stichwahl zwischen dem 38-jährigen Bendlin und dem 39 Jahre alten Polizisten Raatz geben.

von dpa

03. Februar 2019, 20:44 Uhr

Rund 5000 Wahlberechtigte sind dann erneut aufgerufen, einen Nachfolger für den langjährigen Verwaltungschef Joachim Hünecke (FDP) zu bestimmen, der aus Altersgründen aufhört. Der Sieger steht für sieben Jahre an der Verwaltungsspitze in Sanitz, das vor allem wegen seiner Flugabwehrraketeneinheit der Bundeswehr größere Bekanntheit erlangte. In der Stadtvertretung hat die CDU mit 51 Prozent die Mehrheit.