Finanzen : Steuerschätzung verbessert sich

Die Steuerschätzung für Mecklenburg-Vorpommern hat sich im Vergleich zu der Prognose aus dem vergangenen November leicht verbessert.

Schwerin | Das Ergebnis für dieses Jahr steigere sich um rund 120 Millionen Euro, damit fehlen dennoch weiterhin rund 600 Millionen Euro im Vergleich zum ursprünglich vorgesehenen Haushaltsplan, wie das Finanzministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Das Land rechne nun mit Steuereinnahmen in Höhe von rund 6,4 Milliarden Euro in diesem Jahr. Im kommenden Ja...

