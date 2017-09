Wirtschaftspolitik : Stettin lockt immer mehr Firmen: Metropolregion antreiben

Die wirtschaftliche Entwicklung im polnischen Großraum Stettin (Szczecin) geht weiter aufwärts. Wie Stadtpräsident Piotr Krzystek am Dienstag auf einer deutsch-polnischen IHK-Tagung sagte, geht die Arbeitslosigkeit in der Grenzregion deutlich stärker zurück als in Zentralpolen. Ursache seien viele Firmenansiedlungen.