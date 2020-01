Brauchtum : Sternsinger sammeln Spenden in Staatskanzlei

Sternsinger aus Stralsund haben am Montag in der Staatskanzlei in Schwerin Neujahrswünsche überbracht, gesungen und Spenden für bedürftige Kinder gesammelt. «Ich bin immer wieder begeistert, wie Kinder aus aller Welt und auch aus unserem Land sich für andere Kinder einsetzen», sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Leider gebe es an vielen Orten dieser Welt Kinder in Not. «Deshalb ist es umso schöner zu sehen, dass sich auch in diesem Jahr viele auf den Weg gemacht haben, um die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder zu unterstützen.» Die jungen Sänger würden zudem noch gute Laune in die Häuser und auch in die Staatskanzlei bringen. Am Dienstag werden rund 90 Sternsinger im Landtag erwartet.

In den Tagen um den 6. Januar - das kirchliche Dreikönigsfest - ziehen etwa 1000 als «Heilige drei Könige» gekleidet Kinder durch Mecklenburg-Vorpommern. Die Aktion geht von der katholischen Kirche aus. Im Rahmen der Sternsingeraktion schreiben die Kinder den Segen «20+C+M+B+20» (Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus) über die Türen. Die Mädchen und Jungen haben im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern rund 155 000 Euro für Kinder in den armen Ländern der Erde gesammelt. Bundesweit kamen bei der Sternsingeraktion 2019 mehr als 50 Millionen Euro zusammen.

Die Aktion Dreikönigssingen ist den Angaben der katholischen Kirche zufolge die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger demnach eine Milliarde Euro gesammelt. Bei der Aktion in diesem Jahr wird beispielhaft das Engagement für Kinder, die wegen Krieg und Vertreibung flüchten mussten, unter dem Motto «Frieden! Im Libanon und weltweit!» in den Mittelpunkt gestellt.