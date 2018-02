Arbeitsmarkt : Stellenmangel bei Berufsausbildung für Abiturienten

Immer mehr Jugendliche machen Abitur. Doch längst nicht alle studieren danach auch. Um ihren Fachkräftenachwuchs zu sichern, wirbt die Wirtschaft auch an Gymnasien. Doch es fehlt an lukrativen Lehrstellen.

Abiturienten finden nach Einschätzung der Arbeitsagentur bei der Suche nach lukrativen Lehrstellen in Mecklenburg-Vorpommern nur eine begrenzte Auswahl vor. Im Berufsfeld «Informatik» zum Beispiel habe zum Ausbildungsstart im vorigen September die Zahl der unversorgten Bewerber deutlich höher gelegen als die der offenen Stellen. Und auch aktuell kämen auf 73 gemeldete Ausbildungsplätze für diese gefragte Fachrichtung schon fast 100 Bewerber, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann.

Es sei zu begrüßen, dass Betriebe ihre Werbung für eine duale Ausbildung zunehmend auch auf die Gymnasien ausdehnten. «Speziell für diese Gruppe an Jugendlichen ist es jedoch wichtig, dass sie frühzeitig - auch über interessante Angebote - die Vorteile und die Karrierechancen kennen lernt, die sich durch eine betriebliche Ausbildung ergeben», erklärte Haupt-Koopmann.

Der Bedarf an IT-Fachkräften sei branchenübergreifend groß. Dennoch sei das Ausbildungsangebot in Mecklenburg-Vorpommern überschaubar und manche Stelle werde erst spät gemeldet. Wer aber mehr Abiturienten für eine duale Ausbildung gewinnen wolle, müsse auch Ausbildungsplätze in besonders attraktiven Bereich zur Verfügung stellen.

«Es gilt, die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der heimischen Betriebe zu sichern und gleichzeitig für junge Menschen Perspektiven im Land zu eröffnen», mahnte die Agenturchefin und verwies darauf, dass im nahen Hamburg deutlich mehr solcher Stellen geboten würden. Sie appellierte an die Arbeitgeber im Nordosten, so schnell wie möglich weitere attraktive Ausbildungsplätze zu melden.

Ende Februar wird die Arbeitsagentur eine erste Lehrstellenoffensive starten. In den Vorjahren hatte das Angebot der Unternehmen zwar die Nachfrage übertroffen, doch fanden Bewerber für moderne Berufen oft nicht die gewünschte Stelle.