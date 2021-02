Medien : Steinmeier würdigt Ex-NDR-Intendant Plog zum 80. Geburtstag

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den früheren Intendanten des Norddeutschen Rundfunks (NDR) Jobst Plog als Vorbild für einen aufgeklärten und aufklärerischen Journalismus gewürdigt.

Hamburg | In seinem Glückwunschschreiben zu dessen 80. Geburtstag am Freitag erklärte Steinmeier: „Die journalistischen Tugenden auch unter Zeitdruck und trotz manchen Gegenwinds in der öffentlichen Diskussion hochzuhalten, war Ihnen stets ein Herzensanliegen.“ P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.