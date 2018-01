Bundespräsident : Steinmeier: selbstständig denkende Soldaten sind nötig

Deutschland braucht eine Bundeswehr, in der neben aller nötigen Disziplin das selbstständige Denken eine Kerntugend ist - darauf hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Historisch-Taktischen Tagung vor rund 600 Offizieren der Deutschen Marine am Mittwoch in Linstow (Landkreis Rostock) hingewiesen. Die Bundeswehr solle leistungsfähig, selbstbewusst und denkend sein, wozu die Historisch-Taktische Marinetagung einen ganz wichtigen Beitrag leiste. Das Motto der Marine, «Leuchten, ohne zu blenden» könne auch ein gutes Motto für die Politik sein, erklärte der Bundespräsident unter starkem Beifall.