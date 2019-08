Bundespräsident : Steinmeier begrüßt Partnerschaft von Bundeswehr mit Kommunen

Es war einer der einfachen Tage für den Bundespräsidenten. Bei bestem Wetter beobachtete er in Mecklenburg-Vorpommern eine Übung der Luftwaffe und hatte - zumindest für die Öffentlichkeit sichtbar - nur zufriedene Soldaten um sich herum.

27. August 2019

Partnerschaften zwischen Einheiten der Bundeswehr mit Gemeinden in der Umgebung können nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Weg sein, die Bindung der Armee in die Gesellschaft zu stärken. Denn die schwinde seit 2011 mit der Abschaffung der Wehrpflicht, sagte er am Dienstag beim Besuch der Flugabwehrraketengruppe 21 bei Sanitz wenige Kilometer östlich von Rostock.

Der gesellschaftliche Halt sei wichtig, damit sich die Soldaten wertgeschätzt fühlten. Zu Zeiten der Wehrpflicht sei die Armee selbstverständlich gewesen. Heute dagegen müsse Bundeswehr erklärt werden. Dazu gehöre auch, dass Jugendoffiziere in die Schulen gingen und ein realistisches Bild der Bundeswehr vermittelten, sagte Steinmeier.

Er wisse zudem, dass viele Offiziere in der Truppe Aufklärungsarbeit über die Zusammenhänge von Verfassung mit Politik oder auch Bundeswehr betrieben. Er habe sich selbst bei Gesprächen mit Soldaten davon überzeugen können, dass sie sensibel auf Veränderungen bei Sicherheitsbehörden oder der Bundeswehr reagierten. Er widersprach damit der These des CDU-Politikers Friedrich Merz, dass wohl Teile der Bundeswehr an die AfD verloren gehen. «Ich selbst habe diese Feststellung bislang nicht machen können.»

Soldaten berichteten am Rande des Steinmeier-Besuchs, dass die Auslandseinsätze in weiten Teilen der Bevölkerung nicht verstanden werden. Eine Wertschätzung gebe es nur dann, wenn Soldaten bei Hochwasser beim Schleppen von Sandsäcken gezeigt würden, sagte ein Soldat. Allgemein gebe es wenig Verständnis für die Aufgaben der Bundeswehr. «Was macht ihr da eigentlich», sei häufig zu hören. Da sei die Politik in der Pflicht, das besser zu erklären.

Prinzipiell positiv begrüßten sie die von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) durchgesetzte Regelung, dass Soldaten in Uniform künftig gratis Bahn fahren können. Das sei aber nur der Anfang.

Bei herrlichem Sommerwetter hatten Soldaten zuvor in einer Übung den Aufbau einer Luftverteidigungsstellung demonstriert. Dazu wurden mehrere mobile Startgeräte (Launching Station) aufgestellt, die bis zu vier Patriot-Raketen tragen können. Zuvor hatten zwei im nahen Laage stationierte Eurofighter die notwendige Luftaufklärung erledigt. Die Flugabwehrraketengruppe war von 2012 bis 2015 in der Türkei stationiert. Sie hatte den syrischen Luftraum überwacht und die Türkei vor Raketenangriffen geschützt.

In der Flugabwehrraketengruppe 21 arbeiten rund 600 Soldaten, wie Kommandeur Siegfried Kraus sagte. Im Gegensatz zu vielen Problemmeldungen der vergangenen Monate konnte Kraus dem Bundespräsidenten berichten, dass in seinem Bereich die Technik zu 100 Prozent einsatzfähig sei. Steinmeier bezeichnete die Soldaten als eine «sehr professionelle, sehr einsatzwillige und vor allem technisch beschlagene Truppe». Bei diesem Einsatz verdienten sie nicht nur Respekt und Anerkennung, sie dürften auch erwarten, dass sie dafür die bestmögliche Ausrüstung erhalten.