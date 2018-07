Verbraucher : Steigende Energiepreise heizen Inflation in MV an

Steigende Energiepreise haben die Inflation in Mecklenburg-Vorpommern den zweiten Monat in Folge in die Nähe der Zwei-Prozent-Marke gebracht. Im Juni mussten die Verbraucher im Nordosten für ihren Lebensunterhalt wie schon im Mai 1,8 Prozent mehr aufwenden als ein Jahr zuvor, wie aus aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes vom Montag hervorgeht. Bundesweit betrug die Inflation im Juni sogar 2,1 Prozent und im Mai 2,2 Prozent.

von dpa

09. Juli 2018, 13:07 Uhr

Angetrieben wurde die Teuerung vor allem von höheren Energiepreisen: Die Preise für Heizöl und Kraftstoffe lagen im Juni in MV im Schnitt 15 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Auch für Lebensmittel mussten die Verbraucher mehr zahlen (plus 3,2 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat legten die Verbraucherpreise im Juni im Nordosten insgesamt um 0,3 Prozent zu.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 40 Preisermittler, die monatlich rund 20 000 Preisreihen beobachten - das heißt, sie notieren in vorgegebenen Geschäften Monat für Monat die Preise der gleichen Produkte. So soll die Vergleichbarkeit gewährleistet werden.