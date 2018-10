Kommunen : Stefan Kerth zum Landrat von Vorpommern-Rügen ernannt

von dpa

01. Oktober 2018, 16:28 Uhr

Stralsund (dpa/mv) – Der SPD-Politiker Stefan Kerth ist am Montag zum Landrat von Vorpommern-Rügen ernannt worden. Der 45-jährige Bürgermeister der Stadt Barth tritt sein Amt am 10. Oktober an. Bei der Stichwahl in der langjährigen CDU-Hochburg im Juni hatte sich der Barther Bürgermeister Kerth mit 56,6 Prozent gegen den CDU-Kontrahenten Andreas Kuhn durchgesetzt. Der scheidende Landrat Ralf Drescher (CDU) appellierte in einer Feierstunde vor Beginn der Kreistagssitzung an das Land, die Kommunen finanziell nicht ausbluten zu lassen. «Lassen Sie bitte den Kommunen Luft zum Gestalten», sagte er in Richtung Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die an der Ernennung teilnahm. Der Kreistag will am Montagabend noch über den Verkauf von Block 5 der NS-Hinterlassenschaft Prora entscheiden.