Senat : Stefan Hensel wird Hamburgs erster Antisemitismusbeauftrager

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat am Dienstag den ersten Antisemitismusbeauftragten der Hansestadt vorgestellt.

Hamburg | Das Ehrenamt soll der Landesvorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Stefan Hensel, übernehmen. Aufgabe des Beauftragten sei es, die Sichtbarkeit des jüdischen Lebens in Hamburg zu verbessern, sagte Tschentscher. Hensel wuchs nach eigenen Angaben in Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) auf und studierte in Hamburg Pädagogik. Er lebte mehrere J...

