Kriminalität : Stavenhagens Reuter-Denkmal beschädigt

Unbekannte haben das Wahrzeichen der Reuterstadt Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) - das Fritz-Reuter-Denkmal am Markt - beschädigt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde mit einem schweren Gegenstand auf den Granitsockel des Bronzedenkmals eingeschlagen, vermutlich mit einer Eisenstange und in der Nacht zu Sonntag. Passanten hätten die Schäden am Sonntagmorgen gemeldet. Der reine Sachschaden werde bisher auf rund 1000 Euro geschätzt.

von dpa

19. August 2018, 19:32 Uhr

Das Denkmal wurde 1911 aus Spenden der Stavenhagener vom Plauer Bildhauer Wilhelm Wandschneider errichtet. Es erinnert an Fritz Reuter (1810-1874), den wohl bekanntesten Plattdeutsch-Dichter seiner Zeit. Reuter wurde in Stavenhagen geboren und wuchs dort auf. Das Denkmal steht auch vor dem Reuter-Literaturmuseum.