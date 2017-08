Prozesse : Stavenhagener hortete kiloweise Drogen: Prozessfortsetzung

Am Landgericht Neubrandenburg wird am Montag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenhändler aus Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) fortgesetzt. In der Wohnung des Mannes hatte ein Spezialeinsatzkommando im Februar Rauschgift im Wert von 160 000 Euro gefunden. Es war laut Polizei einer der größten Drogen-Einzelfunde im Osten Mecklenburg-Vorpommerns seit Jahren. Am zweiten Verhandlungstag sollen mehrere Polizisten als Zeugen gehört werden. Unklar war noch, ob der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußert. Dem 54-Jährigen wird illegaler Drogenhandel in größerem Stil vorgeworfen.