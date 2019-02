Arbeitsmarkt : Statt arbeitslos lieber Kurzarbeitergeld im Winter

von dpa

08. Februar 2019, 11:47 Uhr

Trotz wachsender Arbeitskräftenachfrage verlieren im Winter immer noch viele Beschäftigte ihren Job. Vor allem Baubetriebe und Firmen des Garten- und Landschaftsbaues entlassen Mitarbeiter, wenn das Wetter das Arbeiten im Freien nicht mehr zulässt. So stieg die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern im Januar um 10,6 Prozent auf 69 400. Nach Ansicht der Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit in Kiel, Margit Haupt-Koopmann, müssten viele Entlassungen nicht sein. «Dafür gibt es das Saison-Kurzarbeitergeld», sagte sie. Unternehmen der im Freien tätigen Branchen können das Geld der Bundesarbeitsagentur von Dezember bis März beziehen, Gerüstbauer sogar noch früher.