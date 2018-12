Agrar : Statistiker legen endgültigen Erntebericht vor

Was sich seit Monaten abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Der Ertrag bei Kartoffeln lag in diesem Jahr deutlich unter dem Durchschnitt der Jahre von 2012 bis 2017. Insgesamt wurden fast 60 000 Tonnen weniger Knollen geerntet - ein Minus von 16 Prozent - als im Durchschnittszeitraum. Und dies, obwohl die Anbaufläche sogar gewachsen war. Das geht aus den endgültigen Ernteergebnissen des Statistschen Amtes hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Grund war der trockene Sommer.

von dpa

11. Dezember 2018, 11:38 Uhr

Bei Hülsenfrüchten ging der Ertrag um 45 Prozent, bei Gras um 50 Prozent und bei Silomais um 29 Prozent zurück. Auch die Erträge auf Wiesen (-38 Prozent) und Weiden (-48 Prozent) brachen ein.