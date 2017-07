Schifffahrt : Stationen laden zum Tag der Seenotretter

Mehr als 30 Seenotrettungsstationen der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wollen sich am Wochenende mit Veranstaltungen am Tag der Seenotretter beteiligen. Traditionell findet dieser am letzten Sonntag im Juli statt und dient der Demonstration der Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Retter. Einige Stationen veranstalten ihr Programm aber schon am Samstag. Das Programm in den Stützpunkten von Borkum im Westen bis Ueckermünde im Osten reicht von Besichtigungen der Rettungskreuzer über Rettungsübungen mit Hubschraubern bis zu Regatten.