Bundespräsident : Stasi-Zentrale vor 30 Jahren erobert: Steinmeier würdigt Mut

Die Reißwölfe der Stasi liefen heiß, Akten wurden per Hand weiter zerrissen. Doch mutige Menschen stoppten die Vernichtung. Vor 30 Jahren eroberten sie die Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg. Zum Jubiläumstag kommt der Bundespräsident und nimmt sich viel Zeit.

von dpa

15. Januar 2020, 13:55 Uhr

Drei Jahrzehnte nach der Erstürmung der Stasi-Zentrale in Berlin Lichtenberg hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Beteiligten für ihren Mut gedankt. Sie hätten «Geschichte, Demokratiegeschichte geschrieben», sagte Steinmeier am Mittwoch bei einem Besuch des Stasi-Unterlagen-Archivs auf dem Gelände des früheren Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) in Berlin-Lichtenberg. «Wie viel Mut gehörte zu diesem friedlichen Sturm auf die Bastionen der Repression.»

Am 15. Januar 1990 hatten Bürgerrechtler zusammen mit aufgebrachten Bürgern wenige Wochen nach dem Mauerfall die weitere Vernichtung von Stasi-Akten in dem einst abgeschotteten Ministerium für Staatssicherheit (MfS) gestoppt und mit den Akten die Basis für den Aufbau der Stasi-Unterlagen-Behörde gelegt.

Dem Mut der Bürger und friedlichen Revolutionäre sei es zu verdanken, dass die Dokumente der Staatssicherheit erhalten blieben «und Teil unseres gemeinsamen, wenn auch schwierigen Erbes wurden», hob der Bundespräsident hervor. Sie hätten auch bewirkt, «dass diese bitteren Zeugnisse des Unrechts für alle geöffnet wurden, trotz großer Widerstände». «Die Öffnung der Stasi-Unterlagen war ein zutiefst demokratischer Akt», sagte Steinmeier vor einstigen Bürgerrechtlern und Schülern an dem historischen Ort.

«Der Öffnung der Stasi-Akten verdanken wir - und zwar alle Deutschen - tiefe Einblicke in die Mechanismen, in die Wirkung und Wirksamkeit einer Diktatur.» Das Modell der Stasi-Unterlagen-Behörde sei weltweit einzigartig und werde zu Recht respektiert und auch bewundert, so Steinmeier.

Von der Stasi-Zentrale aus hatte das MfS als «Schild und Schwert der Partei» mit Tausenden Mitarbeitern die Herrschaft der SED gesichert. In den Stasi-Zentralen der DDR-Bezirke hatten Bürgerrechtler bereits im Dezember 1989 zahlreiche Papiere gesichert.

Steinmeier wurde bei dem zweieinhalbstündigen Besuch vom Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, begleitet. Der frühere DDR-Oppositionelle versicherte, mit den Akten solle auch in Zukunft über die Diktatur aufgeklärt werden. «Die Arbeit geht weiter.» Aufgabe sei, den Opfern gerecht zu werden und gleichzeitig Brücken zur nächsten Generation zu bauen.

Steinmeier hörte auch der Diskussion über Anpassung und Widerstand in einer Diktatur zu. Unter anderen sprachen der Schauspieler Andreas Schmidt-Schaller und die Autorin Angela Marquardt über ihre Zusammenarbeit mit der Stasi. Schüler stellten dazu Fragen.

In den Archiven lagert mehr als 111 Kilometer gerettetes Schriftgut, davon 43 Kilometer Unterlagen in Berlin und 68 Kilometer in den früheren Bezirksverwaltungen der Stasi. Zudem gibt es noch mehr als 15 000 Säcke mit zerrissenen und noch nicht erschlossenen Stasi-Papieren. Alle Unterlagen sollen bis 2011 unter das Dach des Bundesarchivs kommen.