Bau : Stasi-Dokumentationsstätte wird saniert: 3,6 Millionen Euro

In der Dokumentations- und Gedenkstätte in der Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Rostock laufen derzeit die Vorbereitungen für die umfassende Grundsanierung. Der sechs Teile umfassende Gebäudekomplex war zwischen 1958 bis 1960 gebaut worden. Dort befand sich bis 1989 die Bezirksverwaltung Rostock des Ministeriums für Staatssicherheit, der Gebäudeabschnitt der heutigen Dokumentations- und Gedenkstätte diente als Untersuchungshaftanstalt. Der Zustand des denkmalgeschützten Komplexes erfordere eine Grundsanierung, teilte der zuständige Betrieb für Bau und Liegenschaften MV mit.

von dpa

06. Dezember 2018, 02:39 Uhr

Noch im Dezember sollen die Arbeiten beginnen, für Juli 2020 ist ihr Ende geplant. Die Baukosten werden mit 3,6 Millionen Euro angegeben. Der BBL will am Donnerstag (13.00 Uhr) die Arbeiten vorstellen.