Unternehmen : Start-ups aus MV für Messe in Helsinki gesucht

von dpa

17. August 2018, 13:47 Uhr

Das Digitalisierungsministerium und die IHK Rostock suchen noch bis zum 22. August Start-ups, die mit Unterstützung des Landes zur Messe Slush nach Helsinki reisen möchten. Bis zu zehn Start-ups könnten sich auf dem Event präsentieren, zu dem Gründer, Investoren, Tech-Talente und Medienvertreter aus aller Welt kommen sollen, teilte das Ministerium in Schwerin am Freitag mit. «Für unseren Standort hier ist es wichtig, dort zu signalisieren, dass es auch in Mecklenburg-Vorpommern jede Menge toller Ideen und innovativer Menschen gibt», sagte Rostocks IHK-Präsident Claus Ruhe Madsen. Das Ministerium unterstützt die Firmen mit 500 Euro für Reisekosten, Übernachtungen und Eintrittspreise. 2017 kamen nach Ministeriumsangaben 20 000 Teilnehmer nach Helsinki.