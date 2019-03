Tourismus : Start in die Strandkorbsaison an der Ostseeküste

An der Ostseeküste haben die ersten Vermieter ihre Strandkörbe rausgestellt. An der Strandoase in Warnemünde stehen seit Freitag etwa 40 Strandmöbel am Meer, wie Inhaberin Franziska Treichel sagte. Sie sei optimistisch, was das Wochenendwetter angehe. Alle 300 Strandkörbe würden aber je nach Wetter und Nachfrage erst Anfang Mai draußen stehen.

von dpa

29. März 2019, 14:06 Uhr

Grundsätzlich ist der Strandkorbverleih in Warnemünde laut Kurverwaltung vom 1. März bis zum 15. November erlaubt. «Wenn es nach uns ginge, würden wir das ganze Jahr über Strandkörbe draußen lassen», sagte Treichel. Im Kreis um ein Lagerfeuer, mit Sitzfellen und Glühwein - da würden sich auch im Winter Gäste finden, meinte sie.

Auch auf der Insel Usedom laden die ersten Strandkörbe zum Verweilen ein, etwa vom Verleih Erdmann an der Seebrücke von Heringsdorf und in Ahlbeck. Auch Mayk Borchardt mit 74 Strandkörben in Zinnowitz würde am liebsten ganzjährig vermieten. Doch das lasse das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt nicht zu.

So warte man die Frühjahrsstürme ab und lagere die Strandkörbe den Winter über im Trockenen. «Sie dürfen keine nassen Füße haben», sagte er. Im Winter sei zudem Zeit, die vergleichsweise teuren Sitzmöbel zu pflegen und zu reparieren. Dann könnten sie zehn Jahre halten.

Die Familie Treichel in Warnemünde erneuert jährlich einen Teil des Bestandes. Die ausgemusterten Strandkörbe werden stets am 31. Oktober zum Saisonabschluss am Strand versteigert.