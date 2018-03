Gesellschaft : Start der Jugendweihe-Saison 2018: Erste Feier in Woldegk

von dpa

31. März 2018, 00:10 Uhr

Die Jugendweihen beginnen. Zur ersten Festveranstaltung dieses Jahres im Nordosten werden am heutigen Ostersamstag in Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) 20 Jugendliche und rund 160 Gäste erwartet, wie eine Sprecherin des Vereins Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern sagte. Er ist der mit Abstand größte Veranstalter. Bis Mitte Juni organisiert der Verein landesweit 117 Jugendweihe-Festveranstaltungen. Daran nehmen nach Angaben von Geschäftsführerin Martina Zoyke rund 5100 Mädchen und Jungen im Alter von 14 Jahren teil. Nach ihren Angaben haben sich erneut mehr als die Hälfte aller Achtklässler für die Jugendweihe als festlichen Schritt ins Erwachsenenleben entschieden. Festrednerin in Woldegk ist die Integrationsbeauftragte des Landes, Dagmar Kaselitz (SPD).