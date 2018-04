Volleyball : Start der Finalserie: SSC Schwerin will Titel verteidigen

Für den deutschen Volleyball-Meister Schweriner SC geht die Mission Titelverteidigung in die entscheidende Phase. Zum Auftakt der Finalserie schlagen die Mecklenburgerinnen am Samstagabend bei Allianz MTV Stuttgart auf. «Alle Spielerinnen sind gesund. Wir können und werden alles dafür tun, um die Meisterschale in Schwerin zu behalten», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski vor der Abreise nach Stuttgart.

von dpa

21. April 2018, 10:11 Uhr

Schwerin und Stuttgart sind in diesem Spieljahr bereits dreimal aufeinandergetroffen. Der SSC hat jedes Mal gewonnen. «Wir haben super viel Selbstvertrauen und wissen, dass wir jede Mannschaft schlagen können», sagte Kapitänin Jennifer Geerties.

Das Finale wird im Play-off-Modus Best of Five gespielt. Das Team, das zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist Meister. Die zweite Begegnung findet am kommenden Mittwochabend in Schwerin statt.