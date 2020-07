Verkehr : Starkregen ließ Böschung abrutschen: Reparatur bis August

Die Reparatur einer Böschung an der Autobahn 20, die bei einem Starkregen am 13. Juni abgerutscht war, dauert bis Ende August. «Die Wiederherstellung der Böschung zwischen dem Kreuz Wismar und Zurow erfordert umfangreichere Arbeiten», erklärte die Sprecherin des Verkehrsministeriums, Renate Gundlach, am Montag. «Diese werden bis voraussichtlich Ende August dauern und örtlich zu kleineren Verkehrseinschränkungen führen.»

von dpa

20. Juli 2020, 15:05 Uhr