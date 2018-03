Freizeit : Starker Wind und Wellen: Kajakfahrer auf Ostsee gerettet

von dpa

31. März 2018, 20:44 Uhr

Zwei Kajakfahrer sind am Samstag auf der Ostsee aus Seenot gerettet worden. Sie mussten mit einer Unterkühlung im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach waren insgesamt vier Freizeitsportler von der Halbinsel Wustrow aus mit ihren Kajaks aufgebrochen. Auf offener Ostsee seien sie am Mittag starkem Wind und 1,5 Meter hohen Wellen ausgesetzt gewesen. «Die Kajaks ließen sich nicht mehr beherrschen, und zwei Personen kenterten», berichtete die Polizei. Zwei Kajakfahrer seien an Land getrieben worden und hätten die Rettungskräfte alarmiert. Danach lief eine groß angelegte Suchaktion an.