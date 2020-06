Wetter : Starker Regen zum Ende der Woche: Insgesamt weiter trocken

Zum Ende der Woche werden in Mecklenburg-Vorpommern wieder starker Regen, Gewitter und möglicherweise Unwetter erwartet. Bevor es kommende Woche wieder eher trocken werde, komme erst einmal Regen, «relativ viel in relativ kurzer Zeit», wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Der Juni sei weiterhin verglichen mit dem langjährigen Mittel zu trocken. Ob sich das nach den Unwettern des vergangenen Wochenendes und den bevorstehenden Schauern ändere, könne sie noch nicht sagen.

von dpa

17. Juni 2020, 17:47 Uhr

Bereits am Donnerstagnachmittag würden Wolken von Südwesten kommen. In der Nacht zu Freitag werde es teils kräftig schauern und gewittern. Örtlich seien Unwetter mit mehr als 25 Liter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter möglich. Betroffen sei voraussichtlich eher Mecklenburg und weniger Vorpommern. Schauer und Gewitter seien aber überall möglich. Die Schauer und Gewitter dauern laut Prognose den ganzen Freitag an, bevor sie am Samstag weniger werden. Dennoch seien auch am Samstagabend und Sonntag Schauer nicht ausgeschlossen.

Am vergangenen Wochenende hatten Gewitter und Starkregen für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Der Frühling verlief im Land hingegen insgesamt trocken. Laut vorläufiger Frühjahrsbilanz des DWD hatte es nur in Sachsen-Anhalt weniger Niederschläge gegeben. Demnach gehörte die vorpommersche Küste im Frühling zu den trockensten Gebieten Deutschlands.