Brände : Stallbrand in Alt Tellin: Rund 50 000 Schweine verendet

In der fast vollständig abgebrannten Schweinezuchtanlage Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) sind nach amtlichen Angaben etwa zehn Prozent weniger Tiere ums Leben gekommen, als bisher mitgeteilt wurde.

Alt Tellin | Die korrigierten Zahlen haben das Schweriner Agrarministerium und der Anlagenbetreiber - die Landwirtschaftliche Ferkelzucht Deutschland Holding (LFD) - am Freitag bekanntgegeben. Demnach waren zum Brandausbruch am 30. April etwas mehr als 51 000 Sauen und Ferkel in der Ferkelaufzuchtanlage, von denen 49 771 Schweine bei dem Feuer verendeten. Diese Za...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.