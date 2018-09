Fußball : Stahlknecht: EM-Vorrundenspiele in Magdeburg wären schön

Nach der Entscheidung für Deutschland als Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft hat Sachsen-Anhalts Sportminister Holger Stahlknecht die Stadienauswahl kritisiert. Bis auf Leipzig sei kein ostdeutscher Austragungsort dabei, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

28. September 2018, 05:30 Uhr

Er freue sich auf die Europameisterschaft. Es wäre jedoch schön, wenn die EM - anders als die Weltmeisterschaft 2006 - auch mehrere Stationen in Ostdeutschland machen würde. «Für Vorrundenspiele eignen sich auch Zweitliga-Stadien, wie es sie in Rostock gibt oder dann in Magdeburg geben wird», schlug er vor.

Deutschland bekam am Donnerstag den Zuschlag für die Männer-EM im Fußball im Jahr 2024.