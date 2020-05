Kommunen : Städtetag will mehr freie Hand für Kommunalvertretungen

Der Städte- und Gemeindetag dringt angesichts der fortbestehenden Corona-Infektionsrisiken auf eine Fortführung der Ausnahmeregelung, kommunale Beschlüsse auch im Umlaufverfahren statt in regulären Sitzungen fassen zu können. Der Fortsetzungsantrag des Kommunalverbandes dafür liege aber schon seit mehr als einer Woche unbeantwortet im Innenministerium, beklagte Verbandsgeschäftsführer Andreas Wellmann am Mittwoch in Schwerin. Die Sonderregelung sei seit dem 19. April ausgelaufen.

von dpa

06. Mai 2020, 18:47 Uhr

Durch die Vielzahl der von der Landesregierung erlassenen Verordnungen herrsche vielfach Verwirrung und auch Unsicherheit bei den Kommunalvertretern, sagte Wellmann. Das erschwere deren Arbeit. Zudem seien unter den ehrenamtlich tätigen Gemeinde- und Stadtvertretern viele in einem Alter, mit dem sie zur Risikogruppe für Corona-Infektionen gehörten. «Das Umlaufverfahren, mit dem direkte Treffen vermieden, die Ratsmitglieder aber dennoch informiert werden und abstimmen können, wurde daher gern genutzt», konstatierte Wellmann. Häufig seien Entscheidungen aber auf Anraten der Aufsichtsbehörden auch als Eilentscheidungen der Bürgermeister getroffen worden, ohne dass die Gemeindevertretungen gehört wurden.

Der Kommunalverband nahm den 30. Jahrestag der ersten demokratischen Wahlen von Gemeinde- und Stadtvertretungen sowie von Kreistagen im Mai 1990 zum Anlass, die verantwortungsvolle Arbeit der Kommunalpolitiker zu würdigen und die Bedeutung einer freien Meinungsbildung zu unterstreichen. Dies sei gerade in den Wochen der Corona-Krise deutlich geworden, in denen die gewählten Gemeindevertretungen nicht mehr im Zentrum der gemeindlichen Meinungsbildung gestanden hätten, sagte Wellmann.

«Nach den verfälschten DDR-Kommunalwahlen von 1989 war der 6. Mai 1990 ein starker Beginn der kommunalen Selbstverwaltung in Mecklenburg-Vorpommern», erklärte Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) als Vorsitzender des Städte- und Gemeindetages.