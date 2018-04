Kommunen : Stadtradeln in MV gefragt wie nie: Land schießt Geld nach

Bei der deutschlandweiten Aktion «Stadtradeln» wollen in diesem Jahr so viele Kommunen aus Mecklenburg-Vorpommern wie nie zuvor mitmachen. Einen Monat nach Anmeldebeginn stockt das Verkehrsministerium deshalb den Fördertopf auf, aus dem die Anmeldegebühr für die Teilnehmerkommunen bezahlt wird, wie eine Sprecherin am Freitag in Schwerin mitteilte. Seit drei Jahren würden jährlich 10 000 Euro bereitgestellt. In diesem Jahr sei dieser Topf erstmals ausgeschöpft und werde jetzt um 4000 Euro aufgestockt, damit weitere Kommunen beim Stadtradeln mitmachen können.

Bislang haben sich den Angaben zufolge Greifswald, Rostock, Schwerin, Anklam, Neubrandenburg, Parchim und Ludwigslust angemeldet. Dank des zusätzlichen Geldes konnten sich demnach auch Stralsund, der Landkreis Vorpommern-Rügen und Bergen anmelden. Für weitere Städte und Gemeinden bestehe die Chance auf Förderung. Aktuell gebe es in mindestens einer weiteren Kommune Interesse an einer Teilnahme. Die Teilnahmegebühren hängen von der Einwohnerzahl ab.

In einem dreiwöchigen Zeitraum sammeln alle Teilnehmer aus einer Kommune ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer. 2017 haben den Angaben zufolge Greifswald, Ludwigslust, Rostock, Schwerin und erstmals Parchim den Nordosten vertreten. Die insgesamt gut 5000 aktiven Radlern legten der Sprecherin zufolge mehr als 720 000 Kilometer zurück und vermieden damit rund 100 Tonnen Kohlendioxid, die beim Zurücklegen derselben Strecke mit dem Auto angefallen wären.