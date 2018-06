Kirche : Stadtkirchentag: «Wir sind eine Kraft für diese Stadt»

Mehrere Hundert Menschen haben sich am Samstag zum Ökumenischen Stadtkirchentag auf dem Neuen Markt in Rostock und dem Rathaus versammelt. «Wir haben uns zusammengetan, ökumenisch, freikirchlich», sagte der für Mission und Ökumene in Rostock zuständige Pastor, Tilman Jeremias. «Wir sind eine Kraft für diese Stadt.» Dabei wollten sich die Christen und die Angehörigen anderer Religionen auch mit den drängenden Themen dieser Welt auseinandersetzen. Die Frage nach Glaube und Politik sowie die Motivation, sich am sozialen Leben in einer Gesellschaft zu beteiligen, spielten eine wesentliche Rolle, sagte Jeremias.

von dpa

30. Juni 2018, 14:39 Uhr

Dass auch die vergleichsweise wenigen Christen etwas ausrichten können, habe der Flüchtlingsandrang des Jahres 2015 gezeigt. «Wir waren eine starke Kraft, als es hieß, gastfreundlich zu sein gegenüber Tausenden Migranten», betonte Jeremias. Damals waren die Kirchen mit die ersten, die ihre Türen geöffnet hatten.

Mit dem Stadtkirchentag unter dem Motto «Sehnsucht nach Mehr» möchten die Kirchen ihren Beitrag zum 800-jährigen Stadtjubiläum der Hansestadt leisten. «800 Jahre Stadtgeschichte heißt auch: 800 Jahre Kirchengeschichte», sagte Jeremias.