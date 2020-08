Handel : Stadt bedauert Ausverkauf bei Kaufhof in Neubrandenburg

Im Neubrandenburger Kaufhof-Warenhaus im Stadtzentrum hat der Ausverkauf begonnen. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung am Montag sagte, haben alle bisherigen Bemühungen, den Kaufhausstandort doch noch zu erhalten, keinen Erfolg gebracht. In den Schaufenstern wird großformatig mit Rabatten bis 50 Prozent und dem Spruch «Wir schließen» für den Verkauf der bestehenden Waren geworben. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es mit Wismar, Rostock und Neubrandenburg bisher drei Standorte des Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzerns (Düsseldorf).

von dpa

03. August 2020, 10:20 Uhr