Metallindustrie : Staatssekretär: Land prüft Hilfe für Gießerei Torgelow

Die in Zahlungsprobleme geratene Eisengießerei Torgelow GmbH (Vorpommern-Greifswald) kann auf Unterstützung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern hoffen. «Wir werden alle Möglichkeiten prüfen, der Gießerei zu helfen», sagte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) am Dienstag in Torgelow. Die zuständigen Ministerien seien informiert. Dahlemann verglich die Rolle der Gießerei mit ihren rund 320 Mitarbeitern für den Landesteil Vorpommern mit der Bedeutung der Werften für den ganzen Nordosten Deutschlands.

von dpa

14. Juli 2020, 08:49 Uhr