Wirtschaft : Staatssekretär ermuntert Handwerker zu Messebesuchen

Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph sieht das Potenzial mecklenburgischer Firmen bei Messepräsentationen nicht ausgeschöpft. Überregionale Messen seien wichtig für Vertrieb und Marketing, erklärte Rudolph am Donnerstag in Leipzig. Dort sind dem Wirtschaftsministerium zufolge derzeit 26 Unternehmen aus dem Nordosten auf drei parallel stattfindenden Ausstellungen vertreten. Laut Rudolph könnten sich jedoch noch deutlich mehr Firmen auf den überregionalen Schauen präsentieren. Einen ähnlichen Appell hatte er bereits im letzten Jahr an die Wirtschaft gerichtet. Damals waren 30 Unternehmen nach Leipzig gekommen.

von dpa

15. Februar 2018, 11:59 Uhr

Mit acht Firmen ist das Land laut Rudolph auf der «mitteldeutschen handwerksmesse» vertreten. Ihr Geschäftsfeld reiche von Nahrungs- und Genussmitteln über Metallbau bis zu Elektrotechnik. Auf den Messen «Haus-Garten-Freizeit» und «Beach & Boat» sei insgesamt 18 Firmen dabei. Insgesamt gebe es in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 20 000 Handwerksbetriebe, die jährlich etwa neun Milliarden Euro Umsatz erwirtschaften.