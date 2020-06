Prozesse : Staatsanwalt fordert Haftstrafe für Ex-Minister Ebnet

Der Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau der Yachthafenresidenz in Rostock neigt sich dem Ende zu. Die Staatsanwaltschaft will Wirtschaftsminister Ebnet im Gefängnis sehen.

von dpa

29. Juni 2020, 15:13 Uhr

Im Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau des Hotelkomplexes «Yachthafenresidenz Hohe Düne» in Rostock hat die Staatsanwaltschaft am Montag im Landgericht Schwerin zwei Jahre und sechs Monate Gefängnis für Mecklenburg-Vorpommerns ehemaligen Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD) gefordert. Der heute 75-Jährige habe sich der Beihilfe und der Untreue gegenüber dem Land Mecklenburg-Vorpommern schuldig gemacht, argumentierte die Anklagebehörde nach eigenen Angaben in ihrem Plädoyer.

Die Subventionen in Höhe von rund 47,5 Millionen Euro an den Bauherrn, den norwegischen Unternehmer Per Harald Lökkevik, seien zu Unrecht geflossen, da Lökkevik das Vorhaben 2002 künstlich in zwei kleinere Hotels aufgespalten habe. Ziel sei gewesen, mehr Zuschüsse zu bekommen als für ein großes zu erlangen gewesen sei. Ebnet habe davon gewusst und es gebilligt.

Für einen mitangeklagten Manager der Ostsee-Sparkasse in Rostock sowie einen Steuerberater Lökkeviks beantragte die Staatsanwaltschaft Bewährungsstrafen wegen Untreue beziehungsweise Beihilfe zum Subventionsbetrug von einem Jahr und zehn Monaten beziehungsweise einem Jahr und sechs Monaten. Bei allen drei Strafen sollen wegen der langen Verfahrensdauer sechs Monate als verbüßt angerechnet werden.

Die Verteidiger wollen ihre Plädoyers Anfang August halten. Sie hatten wiederholt betont, dass keine künstliche Aufspaltung des Projekts vorliege und ihre Mandanten deshalb freizusprechen seien. Die Richter waren in einer Zwischenbilanz des im Mai 2019 gestarteten Prozesses zu der Auffassung gelangt, dass ein Subventionsbetrug kaum zu beweisen sei. Mit einem Urteil ist im August zu rechnen.

Das Verfahren gegen Lökkevik als Hauptbeschuldigtem war abgetrennt worden und wird gesondert fortgesetzt. Ihm wird neben dem vermeintlichen Betrug bei der Beantragung der Subventionen auch vorgeworfen, die staatlichen Zuschüsse zum Teil für ein anderes Bauvorhaben als die Yachthafenresidenz ausgegeben zu haben. Lökkevik wurde 2015 vom Landgericht Rostock in einem ersten Prozess im Hauptanklagepunkt freigesprochen. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf das Urteil 2017 und ordnete einen neuen Prozess an.