Justiz : Staatsanwalt ermittelt gegen vier Ärzte in Neubrandenburg

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Ärzte eines Neubrandenburger Klinikums. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Gerd Zeisler, am Donnerstag. Es gehe um mehrere Patienten. Die Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern habe die Strafanzeige gestellt. In der Folge habe es am Montag eine Durchsuchung in dem Krankenhaus gegeben, wobei Patientenakten vorläufig beschlagnahmt und mitgenommen wurden. Zuvor hatte der Neubrandenburger «Nordkurier» (Donnerstag) darüber berichtet.