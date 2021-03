Volleyball : SSC-Trainer Koslowski vor Halbfinale: Stuttgart im Vorteil

Nach dem schwer erkämpften Einzug ins Playoff-Halbfinale blicken die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin auf die Duelle mit Allianz MTV Stuttgart.

Schwerin | Trainer Felix Koslowski sieht sein Team in der Außenseiterrolle, zumal sich die Schwerinerinnen beim Viertelfinal-Erfolg gegen den VfB Suhl mit 2:1-Siegen schwertaten. Umso wichtiger sei ein positives Ergebnis in der Auftaktpartie am Samstag (18.00 Uhr) in eigener Halle, sagte Koslowski am Donnerstag. „Das erhält uns Chancen, in Stuttgart etwas mac...

