Volleyball : SSC-Team startet Vorbereitung auf Hauptrunden-Abschluss

Für die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin beginnt am Donnerstag die Vorbereitung auf die ausstehenden Bundesliga-Partien in der Hauptrunde.

Schwerin | Am 11. März geht es gegen den Dresdner SC, zwei Tage später folgt das Duell beim Allianz MTV Stuttgart. Nach dem überraschend klaren Pokalsieg am vergangenen Sonntag in Mannheim gegen den SC Potsdam hatte Felix Koslowski den Spielerinnen bis Mittwoch freigegeben. „Uns tut es gut, das Ganze jetzt zwei, drei Tage sacken zu lassen“, sagte Koslowski. J...

