Volleyball : SSC Schwerin will zweiten Sieg gegen Vilsbiburg

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin geht am Mittwoch (19.10 Uhr/Sport1) als klarer Favorit in das erste Heimspiel seit mehr als zwei Wochen. Trainer Felix Koslowski warnt dennoch vor dem Aufeinandertreffen mit den Roten Raben Vilsbiburg. «Gegen uns spielen alle Mannschaften immer super gut. Wir müssen also hellwach, bissig und kein bisschen nachlässig sein», sagte der 34-Jährige.

von dpa

04. Dezember 2018, 10:57 Uhr

Im Spiel gegen den Tabellen-Neunten fordert Koslowski von seinen Spielerinnen vor allem ein gutes Aufschlagspiel, aggressive Blockarbeit und eine wachsame Abwehr. Mit Ausnahme der verletzten Außenangreiferin Nanaka Sakamoto kann der ungeschlagene Spitzenreiter auf seinen vollen Kader zurückgreifen.

Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in dieser Spielzeit. Vor gut vier Wochen feierte der deutsche Rekordmeister im Achtelfinale um den DVV-Pokal an gleicher Stelle einen ungefährdeten 3:0-Erfolg.