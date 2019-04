Volleyball : SSC Schwerin will in Finalserie ausgleichen

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin steht in der Finalserie der deutschen Volleyball-Meisterschaft der Frauen nach der Auftaktniederlage bei Allianz MTV Stuttgart unter Druck. Die Mecklenburgerinnen müssen das zweite Spiel in der heimischen Pamberg Arena heute unbedingt gewinnen, um die Chancen auf den dritten Titel nach Supercup und DVV-Pokal zu wahren. «Ich glaube, wir können ein paar Sachen noch ein bisschen besser machen. Dann muss Stuttgart erstmal wieder dieses Niveau wie im ersten Duell spielen», sagte Trainer Felix Koslowski.

von dpa

01. Mai 2019, 01:14 Uhr

Das dritte Spiel der Serie Best of five ist für Sonntag (17.10 Uhr, Sport1) in der Stuttgarter SCHARRena angesetzt. Sollten die Schwäbinnen nach dem 3:1 im ersten Finalvergleich auch den zweiten in Schwerin gewinnen, könnten sie dann bereits ihren ersten Titelgewinn nach zuvor vier vergeblichen Final-Anläufen perfekt machen.