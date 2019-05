Volleyball : SSC Schwerin will erneuten Titel perfekt machen

Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin hat die dritte deutsche Meisterschaft in Serie vor Augen. Das Team von Coach Felix Koslowski will das fünfte Playoff-Finale am heutigen Samstag bei Allianz MTV Stuttgart gewinnen, um nach dem Supercup und dem DVV-Pokal auch den dritten Titel der Saison nach Schwerin zu holen. «Jetzt machen wir den Sack zu», versprach Nationalspielerin Jennifer Geerties.

von dpa

11. Mai 2019, 02:32 Uhr

In der Finalserie «Best of five» steht es nach vier Spielen 2:2. Die Stuttgarterinnen haben beide bisherigen Heimspiele für sich entschieden. Die Finalduelle der beiden vergangenen Jahre haben die Mecklenburgerinnen gegen die Schwäbinnen allerdings gewonnen.