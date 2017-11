Volleyball : SSC Schwerin mit Sorgen: Angreiferinnen nicht fit

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin plagen vor dem Auswärtsspiel beim VfB Suhl Lotto Thüringen Personalsorgen. Schlimmstenfalls müssen die Mecklenburgerinnen am Samstagabend in der Multihalle Meiningen mit nur einer von drei etatmäßigen Außenangreiferinnen antreten. «Jennifer Geerties laboriert an einer Fußverletzung und Jelena Oluic hat sich eine Erkältung eingefangen. Wenn beide nicht spielen können, wäre dies natürlich eine erhebliche Schwächung meiner Mannschaft», sagte Trainer Felix Koslowski am Freitag