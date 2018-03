Volleyball : SSC Schwerin im Viertelfinale gegen USC Münster Favorit

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin geht als Favorit ins erste Play-Off-Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft gegen den USC Münster. «In der Hauptrunde hatten wir vor allem beim 3:2-Heimsieg gegen Münster einige Mühe. Vorsicht ist also geboten. Aber nach dem starken Auftritt im Europapokal und zuletzt gegen Stuttgart sollten wir unserer Favoritenrolle gerecht werden», sagte Trainer Felix Koslowski vor der ersten Begegnung am Samstagabend in der heimischen Arena.

von dpa

16. März 2018, 11:44 Uhr

Dabei rechnet der 32-Jährige mit einem komplett anderen Spiel als noch am Mittwoch beim 0:3 im CEV-Cup gegen Eczacibasi VitrA Istanbul. «Das wird eine krasse Umstellung. Der USC spielt sehr unkonventionell, extrem gut im Aufschlag und in der Verteidigung», so Koslowski. Gespielt wird das Viertelfinale im Modus Best of three. Die Mannschaft, die zuerst zwei Spiele gewonnen hat, zieht ins Halbfinale ein.