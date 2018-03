Volleyball : SSC Schwerin im Europapokal gegen Istanbul Außenseiter

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin steht vor seiner schwierigsten Aufgabe der Saison. Im ersten Halbfinale um den europäischen CEV Cup erwarten die Mecklenburgerinnen an diesem Dienstagabend das türkische Top-Team von Eczacibasi VitrA Istanbul.

von dpa

12. März 2018, 09:29 Uhr

«Das ist die beste Club-Mannschaft der Welt, die gleich mit mehreren Ausnahmespielerinnen antreten wird. Mal sehen, ob wir die stoppen können. Aber auch unsere eigenen Qualitäten sollten wir nicht unterschätzen. Davon war im Viertelfinale viel zu sehen», sagte Trainer Felix Koslowski.

In der Runde der Top-Acht hatte der SSC unerwartet das italienische Spitzenteam von Pomi Casalmaggiore aus dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb eliminiert. Doch mit dem Tabellenführer der türkischen Division 1, der in dieser Saison bislang nur ein Spiel verloren hat, wartet auf den deutschen Rekordmeister nun ein ganz anderes Kaliber.

Vor allem Denise Hanke weiß, was auf den SSC zukommt. Die Zuspielerin war in der Spielzeit 2013/2014 selbst für Istanbul aktiv. «Natürlich sind wir nur Außenseiter. Aber wir müssen extrem aggressiv und risikovoll spielen und versuchen, sie mit unserem Spiel zu verunsichern», sagte die 28-jährige Nationalspielerin. Das Rückspiel findet am 20. März in Istanbul statt.