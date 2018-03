Volleyball : SSC Schwerin gewinnt Hauptrundenspiel in Stuttgart mit 3:2

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat sein letztes Bundesliga-Hauptrundenspiel bei Tabellenführer MTV Stuttgart mit 3:2 (23:25, 25:21, 19:25, 25:20, 15:12) gewonnen. Vor 2251 Zuschauern brauchten die Mecklenburgerinnen in der Stuttgarter SCHARRena 129 Spielminuten für den Erfolg. Der SSC beendete die Runde auf Rang drei und trifft im Playoff-Viertelfinale auf den USC Münster. Das erste Spiel findet am 17. März in Schwerin statt.

von dpa

11. März 2018, 13:19 Uhr

Zum Hauptrundenabschluss in Stuttgart machten beide Kontrahenten in langen und spektakulären Ballwechseln ihre Ambitionen auf die Vorherrschaft im deutschen Frauen-Volleyball deutlich. So entwickelte sich der entscheidende Tie-Break zum Spiegelbild des Spiels. Zwar zog der SSC schnell bis auf 8:3 davon, die Vorentscheidung war das allerdings noch nicht.

Ein verlorener langer Ballwechsel, dazu ein paar leichte Fehler auf Schweriner Seite ließen deren Führung bis auf 11:10 schmelzen. Doch weil die Gastgeberinnen in der Folge ihre Aufholjagd dank eigener Fehler stoppten, konnte Schwerin den dritten Saisonsieg über den MTV bejubeln. Beste Schweriner Spielerin war Louisa Lippmann. Die Nationalspielerin steuerte 25 Zähler zum Sieg ihrer Mannschaft bei.