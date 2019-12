Volleyball : SSC Palmberg Schwerin vor Einzug ins Europacup-Achtelfinale

Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin wollen heute Abend in der heimischen Arena den Einzug in das Achtelfinale des europäischen CEV-Cups perfekt machen. Das Team von Trainer Felix Koslowski geht nach dem 3:0-Hinspielerfolg als klarer Favorit in die Zweitauflage gegen den niederländischen Meister Sliedrecht Sport.

von dpa

17. Dezember 2019, 02:01 Uhr

Sollten die Schwerinerinnen das Achtelfinale erreichen, treffen sie auf den Sieger aus dem Vergleich Volejbal Brünn gegen HPK Hämeenlinna aus Finnland. Die erste Begegnung haben die Tschechinnen mit 3:2 gewonnen.

Da der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) im Gegensatz zum vergangenen Jahr in der Champions League nur einen Startplatz für Meister Allianz MTV Stuttgart zugesprochen bekommen hat, muss der SSC im klassentieferen CEV-Cup spielen. In diesem Wettbewerb war das Koslowski-Team 2016 und 2017 jeweils bis ins Halbfinale gekommen.