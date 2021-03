Volleyball : SSC-Coach Koslowski: „Jetzt kommt Gier nach mehr“

Auf dem Weg in die Geschichtsbücher wollen die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin am Mittwoch den ersten Schritt gehen.

Schwerin | Vor der Auftaktpartie im Playoff-Viertelfinale der „Best of three“-Serie beim VfB Suhl (19.00 Uhr) sagte SSC-Trainer Felix Koslowski: „Aktuell hat es noch nie eine Mannschaft geschafft, Supercup, Pokal und Meisterschaft in einem Jahr zu gewinnen.“ Zwei der drei der Titel hat Schwerin in dieser Saison bereits geholt und peilt nun das Triple an. „Das is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.