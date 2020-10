Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in MV so stark gestiegen wie seit März nicht mehr. Vier der sechs Landkreise und beide kreisfreien Städte melden neue Fälle. In Schwerin demonstrierten am Wochenende 300 Menschen friedlich gegen Corona-Maßnahmen.

von dpa

04. Oktober 2020, 11:04 Uhr