Kriminalität : Sprengsatz an Haus mit AfD-Büros in Neustrelitz gezündet

von dpa

27. September 2019, 15:10 Uhr

Unbekannte haben in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) einen selbst gebauten Sprengsatz in Vorraum eines Gebäudes gezündet, in dem sich auch ein Bürgerbüro der AfD befindet. Durch die Wucht der Explosion wurden vermutlich kurz nach Mitternacht eine Decke aus Gipskarton und eine Tür beschädigt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat gebe es nicht, der Staatsschutz sei aber eingeschaltet worden. Der Sprengsatz sei durch ein verschlossenes Gitter in den Vorraum geworfen worden. In dem Gebäude am Husarenmarkt befinden sich auch mehrere Einkaufsmöglichkeiten.