Kunst : Sprayer wird Maler: Kunstsammlung zeigt Bilder

Von der Sprayerszene in die Kunst: Die Neubrandenburger Kunstsammlung widmet dem Mecklenburger Maler Sebastian Menzke ihre nächste Ausstellung. Menzke gelte als eines der größten Malertalente seiner Generation im Norden, sagte Kunsthistorikerin Elke Pretzel am Dienstag. Vom 14. September an werden 40 seiner Arbeiten gezeigt. Der 38-jährige Mecklenburger hatte im Vorjahr beim Kunstwettbewerb der Kulturstiftung Karlsruhe den mit 5000 Euro dotierten Siegerpreis gewonnen, für den sich rund 700 Künstler beworben hatten.